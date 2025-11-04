Zwei Kommissare, ein Liebespaar "SOKO Leipzig"-Star Amy Mußul: Verliebt in Ex-"Tatort"-Kommissar Aktualisiert: 09:20 Uhr von Johanna Grauthoff Seit über 13 Jahren sind Amy Mußul (l.) und Rick Okon ein Paar. Bild: picture alliance/dpa

Er spielte sechs Jahre lang den Dortmunder "Tatort"-Kommissar Jan Pawlak, sie ist seit Jahren fest im Team von "SOKO Leipzig" als Kim Nowak. Diese TV-Kommissarin ist seit 13 Jahren an der Seite von Schauspieler Rick Okon.

Rick Okon: Frühe Schauspielanfänge Die Schauspielkarriere von Rick Okon (36) begann fast zufällig: Mit 15 Jahren begleitete er eine Freundin zu einem Schauspiel-Workshop und entdeckte dabei selbst seine Leidenschaft. Bald entschied er sich für eine Ausbildung an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Mit 18 Jahren stand Rick erstmals vor der Kamera. Es folgten schnell Rollen in bekannten Produktionen wie "Großstadtrevier", "SOKO" oder "Bella Block". Seinen Durchbruch feierte er 2011 mit der Hauptrolle als transsexueller Lucas im Kinofilm "Romeos". Dafür wurde er 2013 für den Deutschen Schauspielerpreis nominiert.

Erfolg im "Tatort" 2013 stand Okon zum ersten Mal für den "Tatort" vor der Kamera - damals noch als Krimineller. Ab 2018 spielte er schließlich Kommissar Jan Pawlak im Dortmunder "Tatort" und ermittelte an der Seite von Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 37) und Peter Faber (Jörg Hartmann, 56). Nach sechs Jahren und insgesamt 13 Einsätzen verabschiedete sich der Schauspieler 2024 von der Rolle:

Der Ausstieg fällt mir nicht leicht, denn der 'Pawlak' ist mir sehr ans Herz gewachsen und hat mich die letzten sechs Jahre intensiv begleitet. Aber für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen. Rick Okon im offiziellen Statement zu seinem "Tatort"-Ausstieg

Amy Mußul: Die Partnerin an seiner Seite Privat ist Rick Okon seit mehr als 13 Jahren mit Schauspielkollegin Amy Mußul (34) liiert. Die gebürtige Berlinerin wurde unter anderem durch ihre Rolle als Hochzeitsplanerin Laura in der ZDF-Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" bekannt. Seit 2018 gehört sie fest zum Team der Krimiserie "SOKO Leipzig", wo sie als Kommissarin Kim Nowak ermittelt und regelmäßig ein Millionenpublikum begeistert.

Ein Paar, das Privates schützt Rick Okon und Amy Mußul leben bewusst zurückgezogen in Berlin. Bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich sind sie nur selten zu sehen. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen sie kaum private Einblicke und halten sich stets professionell. Private Schnappschüsse gibt es keine, selten teilt Amy Mußul gemeinsame Fotos von öffentlichen Auftritten.

Leidenschaft fürs Tanzen Neben der Schauspielerei verbindet beide ein besonderes Hobby: das Tanzen. Amy Mußul ist seit ihrer Kindheit professionell ausgebildet, zunächst im Ballett und später auch in Hip-Hop. Doch auch ihr Partner Rick Okon überzeugt auf dem Parkett: "Wir sind gern lange auf der Tanzfläche", verriet Okon im "Tag24"-Interview. Obwohl er sonst eher zurückhaltend und introvertiert ist, zeigt er dort sein Rhythmusgefühl.

Hochzeit? Kein Muss für das Paar Eine Hochzeit scheint für das Schauspieler-Paar bisher kein Thema zu sein. "Wir brauchen keine Hochzeitsglocken. Wir wollen miteinander sein. Dass wir uns lieben, wissen wir auch so", sagte Mußul im Gespräch mit "B.Z.". Statt großer Feier setzen die beiden lieber auf gemeinsame Zeit im Alltag.