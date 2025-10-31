Comeback in TV-Show
"Mir geht es super!" Til Schweiger kehrt bei der ARD-Show "Klein gegen Groß" zurück ins Rampenlicht
Veröffentlicht:von Malika Baratov
Nach Monaten der Ruhe zeigt sich Til Schweiger endlich wieder in der Öffentlichkeit. In Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" präsentiert sich der Schauspieler sichtlich erholt.
Nach Monaten der Zurückgezogenheit zeigt sich Til Schweiger (61) endlich wieder öffentlich. Der Schauspieler hatte sich im Frühjahr 2024 weitgehend aus dem Medientrubel verabschiedet - gesundheitliche Probleme, darunter eine schwere Sepsis, zwangen ihn damals zur Pause.
Nun feiert Schweiger sein TV-Comeback: Am Samstagabend (1. November) ist er in Kai Pflaumes (58) Show "Klein gegen Groß" zu sehen. Die Folge wurde bereits am 19. Oktober in Berlin aufgezeichnet. Laut der Tageszeitung "Bild" wirkte der Schauspielstar dort entspannt, energiegeladen und bestens gelaunt.
Sieh dir hier "Klein gegen Groß" am 1. November um 20:15 Uhr an
In der Sendung tritt Schweiger gegen Lola aus Wien an - ein Mädchen, das ihm in einem Filmstar-Duell die Stirn bietet. Auf die Frage von Moderator Pflaume, wie es ihm gehe, antwortet Til mit einem Lächeln: "Ja, mir geht es super! Sehr gut!"
Dabei wird er auch sentimental: Schweiger erinnert sich an seine Verbindung zu Wien, jener Stadt, in der er sich einst in seine Ex-Frau Dana verliebte.
Sein Auftritt zeigt ihn locker, humorvoll und offen - und macht deutlich: Der gebürtige Freiburger ist nach der schwierigen Zeit bereit für ein Comeback.
Auch spannend:
Quentin Tarantino, Til Schweiger und die Logik-Lücke in "Inglourious Basterds"!
Til Schweiger als junger Schauspieler: So sah er in der "Lindenstraße" bei seinem Debüt aus.
Til Schweiger: Ein Update zu seinem Gesundheitszustand nach der Krankheit!
Til Schweiger in prominenten Nebenrollen
Til Schweiger zurück am Set: neue Filme und Serien
Schon vor seiner Auszeit hatte der Schauspieler neue Projekte in Planung. Neben verschiedenen deutschen Produktionen stand er auch international vor der Kamera, unter anderem mit Cam Gigandet (43) und Nicky Whelan (44) im Actionfilm "On The Hunt". Außerdem war er in der Serie "Fatal Games" zu sehen.
Eines ist klar: Til Schweiger ist zurück und fest entschlossen, wieder voll durchzustarten.
