Reality-Star packt aus Von 15 auf 19 Zentimeter: "Dating Naked"-Star Fabio de Pasquale ließ seinen Penis vergrößern Veröffentlicht: 12:08 Uhr von Lena Maier

Bei "Dating Naked" zog er zwar blank, doch eine Unsicherheit nagte seit Jahren an ihm. Jetzt spricht Fabio de Pasquale offen über seine Penis-OP, fiese Sprüche von Ex-Freundinnen und ein neues Selbstbewusstsein.

Reality-Fans kennen Fabio de Pasquale als selbstbewussten und durchtrainierten Single aus der zweiten Staffel von "Dating Naked". In der Show ließ der Fitness-Coach 2023 im Paradies die Hüllen fallen, um die große Liebe zu finden. Doch hinter der muskulösen Fassade verbarg sich ein Leidensdruck, der ihn schon seit seiner Jugend begleitete. Jetzt macht Fabio seine Penisvergrößerung öffentlich.

"Du bist nicht genug!": Fiese Sprüche von Ex-Partnerinnen als Auslöser Obwohl die Länge seines Penis von 15 Zentimetern im absoluten Durchschnitt lag, fühlte sich Fabio nie wirklich wohl. Gegenüber "Bild" offenbarte er, dass ständige Vergleiche in der Umkleidekabine bereits früh an seinem Selbstwertgefühl kratzten. Der emotionale Tiefpunkt waren jedoch die brutalen Kommentare von zwei Ex-Freundinnen nach den Trennungen. Sätze, dass andere Liebhaber besser bestückt gewesen seien, brannten sich tief in sein Gedächtnis ein. "Mein Unterbewusstsein hat mir immer vermittelt: Du bist nicht genug!", so der Reality-Star.

Das Ziel: Die magische 20-Zentimeter-Marke Anfang Februar war es so weit: Fabio legte sich in einer Darmstädter Fachklinik unters Messer. Das Ergebnis kann sich schon jetzt sehen lassen: Der Eingriff vergrößerte den Penis von 15 auf rund 19 Zentimeter. Doch dabei soll es nicht bleiben. Sein erklärtes Ziel ist die 20-Zentimeter-Marke. Dafür ist jetzt Disziplin gefragt, denn mit einem speziellen Streckgerät muss er aktiv am Endergebnis mitarbeiten. Seine aktuelle Freundin Lisa steht voll hinter ihm - nicht weil sie es nötig fand, sondern weil sie verstand, wie sehr der 31-Jährige psychisch unter der Situation litt.

