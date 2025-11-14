Bühne frei für festliche Emotionen Giovanni Zarrella bekommt in "ZDF-Weihnachtsshow" Star-Besuch aus Italien Aktualisiert: Vor 46 Minuten von Malika Baratov, Franziska Hursach Giovanni Zarrella schwärmt von Eros Ramazzotti: "Teil meiner Kindheit, meiner Kultur." Bild: picture alliance / Panama Pictures

Für Giovanni Zarrella geht ein Kindheitstraum in Erfüllung: In seiner ersten "ZDF-Weihnachtsshow" steht er nicht nur erstmals live auf der Bühne, sondern bekommt auch musikalische Unterstützung von seinem Idol Eros Ramazzotti.

"Die große Weihnachtsshow" am 4. Dezember im ZDF ansehen ... oder im Livestream auf Joyn verfolgen

+++ Update vom 13. November +++

Weihnachtliches Show-Debüt für Giovanni Zarrella Große Ehre für Giovanni Zarrella (47): Zum ersten Mal wird der Sänger und Moderator am 4. Dezember live "Die große ZDF-Weihnachtsshow" präsentieren. Damit tritt er in die Fußstapfen von Carmen Nebel, die im vergangenen Jahr noch durch die beliebte Spendengala geführt hatte. Giovanni steht dabei natürlich nicht allein auf der Bühne. Auch bei seiner festlichen Premiere darf sich das Publikum auf viele musikalische Gästinnen und Gäste freuen. Besonders ein Name lässt das Herz des Moderators höherschlagen: Eros Ramazzotti (62) wird in der Adventszeit live zu sehen sein.

"Eine ganz besondere Ehre": Giovanni über seinen Kindheitshelden Eros Ramazzotti Für Giovanni ist der Auftritt seines italienischen Landsmanns etwas Außergewöhnliches. "Eros Ramazzotti in meiner Show begrüßen zu dürfen, ist für mich eine ganz besondere Ehre", schwärmt Giovanni gegenüber der Tageszeitung "Bild". "Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Sie war Teil meiner Kindheit, meiner Kultur und meiner Motivation, selbst Musiker zu werden", so der Entertainer. Dass ausgerechnet Eros Ramazzotti, dessen Ehe einst an einer Sekte zerbrach, nun Teil seiner Weihnachtsshow ist, bedeutet Giovanni viel. "Es ist ein Moment, der für mich persönlich und auch für viele Fans hier im Land etwas ganz Besonderes ist", zeigt sich der Sänger begeistert. Noch ist nicht bekannt, wie genau der Auftritt des italienischen Stars aussehen wird - Giovanni hofft aber auf ein gemeinsames Duett. Schließlich haben die musikalischen Begegnungen mit seinen Gäst:innen in seinen Shows längst Tradition.

"Die Giovanni Zarrella Show" läuft am 22. November im ZDF ... oder ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn

+++ Ursprünglicher Beitrag +++

Giovanni Zarrella kündigt neue Weihnachtsshow im ZDF an Das ZDF setzt in der Adventszeit auf vertraute Gesichter - und auf frischen Glanz: Giovanni Zarrella wird in diesem Jahr erstmals die festliche Samstagabend-Sendung "Die große Weihnachtsshow" moderieren. Damit tritt der 47-Jährige in die Fußstapfen von Carmen Nebel, die sich im vergangenen Jahr nach fast zwei Jahrzehnten mit "Die schönsten Weihnachts-Hits" verabschiedet hatte. Zarrella verkündete die Neuigkeit in der Instagram-Story (Account: @diegiovannizarrellashow) seiner beliebten "Giovanni Zarrella Show":

Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow'. Giovanni Zarrella

Mit dabei: Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier und No Angels Die Premiere ist für den 4. Dezember geplant - und die Gästeliste verspricht ein großes Staraufgebot: Beatrice Egli

Howard Carpendale

Andreas Gabalier

Alexander Klaws

No Angels

Lord of the Dance

Wie genau sich das Konzept von Nebels Weihnachtsshow unter Zarrella verändern wird, ist noch offen. Klar ist jedoch: Der Moderator bringt reichlich Bühnenerfahrung mit - seine "Giovanni Zarrella Show" zählt zu den erfolgreichsten Musik-Formaten im deutschen Fernsehen und steht für hochwertige Live-Auftritte, große Gefühle und familiäre Atmosphäre. Ob er diesen Stil auch auf das Weihnachts-Special überträgt, bleibt abzuwarten. Das ZDF dürfte große Hoffnungen in den Publikumsliebling setzen.

So locker zeigt sich Giovanni Zarrella bei "Late Night Berlin" Ganze Folge Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf Giovanni Zarrella zu Gast Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.03.2024 • 54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen