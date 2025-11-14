Der Kommissar und seine Töchter
Jürgen Vogel über seine Doppelfunktion in "Jenseits der Spree": "Das ist die Hölle!"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Elf Tage pro Film, drei Motive pro Tag: Die Dreharbeiten der 5. Staffel von "Jenseits der Spree" ließen laut Jürgen Vogel wenig Zeit zum Verschnaufen. Wie er in seiner Doppelfunktion als Regisseur und Schauspieler dennoch durchhielt und welche Rolle ein Happy End in der ZDF-Serie spielt, verriet er im Interview.
Multitasking und mehr
Die fünfte Staffel von "Jenseits der Spree" startet am 24. Oktober im ZDF. In acht neuen Episoden kämpft Kommissar Robert Heffler, alleinerziehender Vater dreier Töchter, wieder gegen die Kriminalität im Berliner Brennpunktbezirk Köpenick. Diesmal mit einer neuen Ermittlerin an der Seite. Ebenfalls neu: zwei Folgen entstanden unter der Regie des Hauptdarstellers Jürgen Vogel. Dieser gewährte jetzt in einem Interview mit web.de einen Blick in die größten Herausforderungen der Dreharbeiten – und in seiner neuen Rolle auf dem Regiestuhl.
Berlin-Krimi "Jenseits der Spree" jeden Freitag ab 24. Oktober
Turbo-Drehplan
Und diese lagen für ihn ganz eindeutig im Multitasking. Für ihn ein enormer Mehraufwand: "Du spielst nicht nur mit, sondern du hast auch das Buch mitentwickelt und inszenierst obendrein deine Kolleginnen und Kollegen." Seine 42jährige Erfahrung in der Schauspielerwelt seien ihm dabei jedoch deutlich zugutegekommen.
Familie als Triebfeder
Beide Folgen mit Jürgen Vogel auf dem Regiestuhl haben unmittelbar mit den Töchtern des Kommissars zu tun, dem typischen erzählerischen Move bei "Jenseits der Spree". "Viele Leute, die mich auf die Serie ansprechen, sagen: 'Ach, das ist doch dieser Krimi mit den Töchtern'".
Spannung statt Wohlfühlgarantie
Allerdings erwartet die Fans auch harter Tobak: In der Folge "Eine muss sterben" – ebenfalls unter der Regie von Jürgen Vogel – werden zwei der Töchter entführt. Und er verrät: Es geht in "Jenseits der Spree" nicht immer gut aus. "Wer denkt, dass die Leute immer ein Happy End brauchen und mit einem Lächeln aus dem Film gehen wollen, liegt falsch. Wir brauchen Spannung".
Film-Highlights mit Jürgen Vogel
Das könnte dich auch interessieren
Spezialfolge
Gibbs kehrt zu "Navy CIS" zurück: Trailer zeigt Mark Harmon im Franchise
Großer Schock!
Vorschau für "Grey's Anatomy"-Staffel 22 vor der Winterpause: Kündigt sich der nächste Serientod an?
Neues Gesicht
Vorschau für "Die Bergretter" Staffel 18: "Frühling"-Star Jan Sosniok übernimmt Rolle in der ZDF-Serie
Fans begeistert
"Sturm der Liebe": Comeback von Intrigantin Sophia?
Der Krimi-Hit ist zurück
ZDF bestätigt neue Ermittlerin: Das erwartet dich in der 6. "Jenseits der Spree"-Staffel
Exklusives Statement
Vivien Wulf verlässt "Sturm der Liebe": Das ist der Grund für ihren Ausstieg bei der ARD