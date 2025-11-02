"Nächste Ausfahrt Glück" läuft heute im ZDF: Sendetermine und Infos

Fans von emotionalen Geschichten, familiärem Chaos und leisen Neuanfängen dürfen sich freuen: Die beliebte ZDF-Herzkino-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" meldet sich ab dem 26. Oktober mit gleich drei neuen Folgen zurück. Heute geht es im ZDF und im Livestream auf Joyn weiter.

Liebeschaos und Neuanfang: So geht es für Katharina in "Nächste Ausfahrt Glück" weiter

Im Mittelpunkt von Nächste Ausfahrt Glück steht der weitgereiste Juri Hoffmann, der nach über 30 Jahren in seine thüringische Heimatstadt Eisenach zurückkehrt. Anlass für seine Rückkehr ist sein Vater Willi, den alle nur "Kommandante" nennen. Er ist an Demenz erkrankt und benötigt zunehmend Unterstützung. Zurück in der alten Heimat trifft Juri auf seine Jugendliebe Katharina Wegener - jene Frau, die er einst bei seiner Flucht aus der DDR schweren Herzens zurückließ.

Was als unerwartetes Wiedersehen beginnt, entwickelt sich rasch zur emotionalen Zerreißprobe: Juri ist der leibliche Vater von Katharinas inzwischen erwachsenem Sohn Paul, der mittlerweile als Arzt arbeitet und selbst eine Familie gegründet hat. Zwischen Katharina und Juri flammt die einstige Liebe erneut auf - eine Beziehung mit Folgen. Die Affäre führt zum Ende von Katharinas Ehe.

Katharina, engagierte Leiterin eines Kindergartens, sieht sich nicht nur privat, sondern auch beruflich immer wieder neuen Herausforderungen gegenüber. In der fünften Staffel bleibt es gewohnt bewegend: Juris Vater Willi leidet unter der erneuten Abwesenheit seines abenteuerlustigen Sohnes. Um Katharina an sich zu binden, erfindet er regelmäßig kleinere Notfälle - mit wechselndem Erfolg. Doch nicht nur Willi hat mit der Leere zu kämpfen, die Juri hinterlässt. Auch Katharina muss sich nach dem Beziehungsbruch neu orientieren - zwischen Erinnerungen und dem Wunsch nach einem Neuanfang.

Eigentlich hatte sie der Musik längst den Rücken kehren wollen. Doch Sascha Falk (Bert Tischendorf), Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Eisenach und ein zunehmend wichtiger Vertrauter, ermutigt sie, ihr musikalisches Talent nicht aufzugeben. Spontan vermittelt er sie als Sängerin an eine junge Nachwuchsband - und bringt damit neuen Schwung in Katharinas Leben.

"Neuanfang" wird am 26. Oktober um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Eine Woche später, am 2. November, läuft zur Primetime die Folge "Weg zur Wahrheit". Am 9. November können sich Fans auf die dritte "Nächste Ausfahrt Glück"-Ausgabe "Hinter der Maske" freuen.

