Tolkiens Vermächtnis neu erzählt "Die Ringe der Macht": Teuerste Fantasy-Serie aller Zeiten erstmals im Free-TV und kostenlos im Livestream Veröffentlicht: 03.11.2025 • 13:14 Uhr von Lars-Ole Grap Episches Fantasy-Abenteuer jetzt im Free-TV: "Die Ringe der Macht" entführen dich in die faszinierende Vorgeschichte Mittelerdes. Bild: ZDF und 2022 Amazon Content Services LLC.

Ab dem 3. November zieht es Fans wieder nach Mittelerde: Mit "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" läuft die teuerste Fantasy-Serie aller Zeiten erstmals bei ZDFneo und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Das epische Serienereignis führt dich in die sagenhafte Vorgeschichte von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe",

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ab dem 3. November um 20:15 Uhr Hier geht's zum kostenlosen ZDFneo-Livestream auf Joyn

"Der Herr der Ringe"-Serie: Die Welt von "Die Ringe der Macht" und ihr Rekordbudget In einer Zeit, als Mittelerde noch jung war, formen sich große Mächte, Königreiche entstehen und werden wieder zerstört, und die Hoffnung der Völker hängt an einem seidenen Faden. Es ist das Zweite Zeitalter, in dem Sauron seine finstere Herrschaft vorbereitet, die in Tolkiens Epos ihren tragischen Höhepunkt finden wird. Showrunner Patrick McKay beschreibt die Grundidee der Serie so: "Können wir uns den Roman ausdenken, den Tolkien nie geschrieben hat und ihn als Mega-Event-Serie umsetzen?" Genau das haben die Ideengeber McKay und J.D. Payne gewagt - und mit "Die Ringe der Macht" ein visuelles Meisterwerk geschaffen, das Tolkiens Mythologie in eindrucksvoll zum Leben erweckt.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" - Sendetermine im Überblick Die Serie läuft an fünf Abenden in Folge - jeweils mit mehreren Episoden direkt hintereinander. Los geht es heute, am 3. November, um 20:15 Uhr auf ZDFneo und kostenlos im Livestream auf Joyn. Montag, 3. November 2025: 20:15 Uhr: Staffel 1, Folge 1 - "Schatten der Vergangenheit"

21:10 Uhr: Staffel 1, Folge 2 - "Treibgut"

22:10 Uhr: Staffel 1, Folge 3 - "Adar" Dienstag, 4. November 2025: 20:15 Uhr: Staffel 1, Folge 4 - "Die Große Woge"

21:10 Uhr: Staffel 1, Folge 5 - "Abschiede"

22:10 Uhr: Staffel 1, Folge 6 - "Udûn" Mittwoch, 5. November 2025: 20:15 Uhr: Staffel 1, Folge 7 - "Das Auge"

21:20 Uhr: Staffel 1, Folge 8 - "Gebunden"

22:20 Uhr: Staffel 2, Folge 1 - "Elbenkönige hoch im Licht" Donnerstag, 6. November 2025: 20:15 Uhr: Staffel 2, Folge 2 - "Wo die Sterne fremd sind"

21:10 Uhr: Staffel 2, Folge 3 - "Der Adler und das Zepter"

22:10 Uhr: Staffel 2, Folge 4 - "Der Älteste" Freitag, 7. November 2025: 20:15 Uhr: Staffel 2, Folge 5 - "Hallen aus Stein"

21:10 Uhr: Staffel 2, Folge 6 - "Wo ist er?"

22:05 Uhr: Staffel 2, Folge 7 - "Ewig dem Tode verfallen"

23:10 Uhr: Staffel 2, Folge 8 - "Schatten und Flammen"

Hier wurde "Ringe der Macht" gedreht Die Produktion des Serien-Epos fand erneut in Neuseeland statt, wo einst schon Peter Jacksons ikonische Filme entstanden. Doch die aufwendige Inszenierung hat ihren Preis: Rund 465 Millionen US-Dollar verschlang allein die erste Staffel, wie "The Hollywood Reporter" berichtet - ein Rekord, der alles Dagewesene übertrifft. Vorherige Schätzungen gingen noch von Kosten in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für mehrere Staffeln aus. Für die Rechte an Tolkiens Werk zahlte Amazon 2017 etwa 250 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die Erfolgsserie "Game of Thrones" kostete pro Staffel rund 100 Millionen US-Dollar. Die Kosten pro Folge lagen zu Beginn der Serie bei etwa sechs Millionen Dollar und stiegen bis zur achten Staffel auf etwa 15 Millionen Dollar an.

Detailreich und opulent: So erweckt die "Herr der Ringe"-Serie Tolkiens Mittelerde zum Leben Inhaltlich zeigt sich die Serie so detailreich wie episch: Von den imposanten Hallen der Zwerge über die lichtdurchfluteten Wälder der Elben bis hin zur Insel Númenor spannt sich ein Panorama, das Mittelerde in einer Tiefe zeigt, wie sie bislang nur erahnt werden konnte. Und auch der Cast der Serie bringt frischen Wind ins ikonische "Herr der Ringe"-Franchise: Morfydd Clark ist als junge Galadriel zu sehen, Charlie Vickers als Halbrand alias Sauron, Robert Aramayo als Elrond und Charles Edwards als der Ringeschmied Celebrimbor. In Nebenrollen unterstützen Peter Mullan als Zwergenkönig Durin, Cíaran Hinds als Dunkler Zauberer und Rory Kinnear als der geheimnisvolle Tom Bombadil den Cast. Um Tolkiens Welt neu zu erschaffen, brauchte es neben einem exzellenten Cast auch viel Mut, Fantasie - und ein tiefes Verständnis für das Werk. Statt bekannte Pfade der Filme zu beschreiten, griffen die Serienmacher zu einem bislang kaum beachteten Teil des legendären Stoffes: den "Annalen der Könige und Herrscher", einem Anhang des "Herrn der Ringe". Darin liegt der Ursprung vieler Geschichten, die das Fundament der späteren Ring-Saga bilden. So entfaltet sich in "Die Ringe der Macht" eine Geschichte von Aufstieg und Fall, von Macht und Verführung, von Licht und Dunkel - ein Epos, das dich Mittelerde in einer nie da gewesenen Pracht neu entdecken lässt. Die Serie verbindet cineastische Wucht mit erzählerischer Tiefe und lässt dich in eine Ära eintauchen, in der Mythen geschmiedet werden. Und auch Sauron ist hier nicht länger nur das "Lidlose Auge", sondern nutzt seine Fähigkeit, menschliche Gestalt anzunehmen - verführerisch, schön und gefährlich zugleich.