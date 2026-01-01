Zum Inhalt springenBarrierefrei
40 Jahre Formel Eins: Die größten Musik-Hits und Skandale der 80er

"40 Jahre Formel Eins" lässt die Musik und den Zeitgeist der wilden 80er-Jahre wieder aufleben. Die Moderatoren Peter Illmann, Ingolf Lück und Kai Böcking liefern die erfolgreichsten Songs aus der Zeit, zeigen Meilensteine der ersten Musikvideo-Ära und präsentieren die größten Aufreger und Musik-Skandale des Jahrzehnts.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Kabel Eins