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Alles steht Kopf

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Alles steht Kopf

Alles steht Kopf

Oscarprämierter Animationsfilm für die ganze Familie: Die elfjährige Riley zieht mit ihrer Familie nach San Francisco - ein Neuanfang, der ihr Innenleben gehörig durcheinanderwirbelt. In der Kommandozentrale ihres Verstands versuchen Freude, Angst, Wut, Ekel und Kummer verzweifelt, das Mädchen durch diese turbulente Phase zu lotsen. Doch als sich Freude und Kummer im Labyrinth der Erinnerungen verirren, gerät alles außer Kontrolle ...

Genre:
Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2024 Disney/Pixar