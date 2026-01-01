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American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen

American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen

98 Min.Ab 16
Kabel Eins98 Min.Ab 16
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Kabel Eins
American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen

American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen

Erik Stifler, der etwas schüchterne Cousin der legendären Frauenhelden Steve und Matt, steht kurz vor seinem Highschool-Abschluss. Da seine Freundin Tracy noch keinen Sex will, machen sich Eriks Freunde ständig über ihn lustig. Um die Stifler-Traditionen zu wahren, will es Erik beim Campus-Rennen "Nackte Meile" so richtig krachen lassen ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH