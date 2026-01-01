Vor TV
American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen
98 Min.Ab 16
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American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen
Erik Stifler, der etwas schüchterne Cousin der legendären Frauenhelden Steve und Matt, steht kurz vor seinem Highschool-Abschluss. Da seine Freundin Tracy noch keinen Sex will, machen sich Eriks Freunde ständig über ihn lustig. Um die Stifler-Traditionen zu wahren, will es Erik beim Campus-Rennen "Nackte Meile" so richtig krachen lassen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH