Bentley Bentayga | Ihr fragt, mein Papa und ich antworten
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Bentley Bentayga | Ihr fragt, mein Papa und ich antworten
Ich teste zusammen mit meinem Papa den Bentley Bentayga. Wir beantworten Eure Fragen, probieren einen neuen Geschwindigkeits-Rekord aufzustellen und gondeln durch die Gegend. Außerdem erkunden wir die Features des luxuriösen aber trotzdem extrem sportlichen SUV’s. Macht der Bentayga Papas Tiguan Konkurrenz? SPOILER ALERT! Ja, macht er.
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12