Big
101 Min.Ab 6
Big
Der zwölfjährige Josh träumt davon, endlich erwachsen zu sein, da erfüllt überraschenderweise ein Automat auf dem Jahrmarkt seinen Wunsch: Als er 25 Cents einwirft, wacht er am nächsten Morgen als 30-Jähriger auf. Mit seinem brillanten Einfühlungsvermögen in die Welt der Kinder macht Josh schnell Karriere bei einem Spielzeughersteller. Er ist drauf und dran, seine Vergangenheit zu vergessen, da findet er die Wunschmaschine und beschließt, wieder in seine Kindheit zurückzureisen.
Genre:Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1988
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))