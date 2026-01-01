Blue Lock: The Movie -Episode Nagi-
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Blue Lock: The Movie -Episode Nagi-
Der Oberschüler Nagi ist mit seinem eher langweiligen Leben sehr zufrieden. Als sein Mitschüler Reo jedoch entdeckt, dass Nagi ein geheimes Talent für Fußball verbirgt, will er dieses fördern. Die Jungen träumen davon, gemeinsam an die Spitze der Fußballwelt aufzusteigen und erhalten schon bald eine Möglichkeit, sich zu beweisen - eine Einladung zum geheimnisvollen Blue-Lock-Projekt, an dem die besten Stürmer des ganzen Landes teilnehmen.
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN