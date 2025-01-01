BLUNK - Bodenbearbeitung Fendt 1050 Dalbo
BLUNK - Bodenbearbeitung Fendt 1050 Dalbo
Das Video zeigt die Bodenbearbeitung durch das Lohnunternehmen Blunk mit einem Fendt 1050 Traktor und einem Dalbo-Gerät. Der Schwerpunkt liegt auf der effizienten Vorbereitung des Bodens für die Aussaat. Mit der leistungsstarken Kombination wird der Boden gleichmäßig gelockert und geebnet, um optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen. Moderne Technik und kraftvolle Maschinen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.
Genre:Documentary, Agriculture
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH