BLUNK - Gras Haeckseln Ersteinsatz neuer Fendt Katana Haecksler
Das Video begleitet das Lohnunternehmen BLUNK beim ersten Einsatz des neuen Fendt Katana Häckslers. Die Zuschauer erleben den Häcksler in Aktion, wie er Gras mit beeindruckender Geschwindigkeit und Effizienz verarbeitet. Ergänzt wird das Video durch technische Details zum Katana und die Vorstellung der unterstützenden Traktoren und Anhänger. Es zeigt eindrucksvoll, wie moderne Maschinen und professionelles Know-how in der Landwirtschaft kombiniert werden, um hochwertige Arbeit zu leisten.
Genre:Documentary, Agriculture
Produktion:DE, 2024
