BMW 2002 umgebaut als E-Auto | Gehts noch?! Ahrend-02 stellt mir die Zündung ein
41 Min.Ab 12
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BMW 2002 umgebaut als E-Auto | Gehts noch?! Ahrend-02 stellt mir die Zündung ein
Bleiben Oldtimer in Zukunft auf unseren Straßen erlaubt?! Was Bavarian Econs mit diesem Auto gemacht hat, ist eigentlich ein absolutes No-Go. Aus einem BMW 2002 wurde ein elektrifizierter Oldtimer: Der Econ 2002te. Weil ich das Konzept und die Technik des Projekts aber trotzdem super interessant finde, teste ich den Prototypen heute für euch. Zu meiner Freude nicht alleine, denn dabei ist ein echter 02-Experte, Reiner Ahrend, der dieses umgerüstete Gefährt mit 100 km/h durch die Kurven jagt - aber ohne Schnurren eines Verbrennermotors. Denn verbaut ist ein Tesla Model S Motor und irgendwie gefällt ihm das zu Beginn nicht so ganz..
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12