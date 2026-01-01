Bomben auf Laos - Der geheime Krieg der CIA
57 Min.Ab 12
57 Min.Ab 12
Bomben auf Laos - Der geheime Krieg der CIA
Während die Öffentlichkeit den Vietnamkrieg mit amerikanischer Beteiligung verfolgt, wird im Nachbarland Laos eine geheime Militäroperation unter der Leitung der CIA durchgeführt. Vom Geheimdienst ausgebildete alliierte Guerillakämpfer - größtenteils Hmong - sollen die Versorgungslinien des Feindes zerstören.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH