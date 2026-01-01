Bundeswehr-Ärztinnen in Afghanistan: Retten zwischen Attentat & Gefecht
Bundeswehr-Ärztinnen in Afghanistan: Retten zwischen Attentat & Gefecht
Anfang des Jahres 2011 wurde der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan von der bis dahin schlimmsten Serie von Anschlägen erschüttert: Insgesamt starben sieben deutsche Soldaten, dutzende wurden bei Sprengstoffattentaten oder Feuergefechten verletzt. Im Rettungszentrum der Bundeswehr in Kunduz sind damals Notärzte und Rettungsassistenten im Dauereinsatz. Denn sie versorgen nicht nur verletzte Deutsche, sondern alle Angehörige des ISAF-Einsatzes sowie der verbündeten afghanischen Armee und Polizei. Tine Kasdorf, 35, ist als Anästhesistin immer in Bereitschaft, ihr Team übernimmt die Erstversorgung der Verletzten in den sogenannten Schockräumen: Hier werden die Verwundeten stabilisiert und untersucht, im Ernstfall auch notoperiert. Ihre wenige Freizeit verbringt die Medizinerin meist mit ihrer Kameradin Mascha Folz – die Oberfeldärztin ist Teil eines beweglichen Arzttrupps. Ihre Einheit begleitet deutsche Soldaten bei Patrouillen und Einsätzen in einem Lazarettpanzer, im schlimmsten Fall muss sie Verletzte im Gefecht unter Beschuss bergen und versorgen. Ein Job am Limit – Reporter von Focus TV haben die beiden Ärztinnen 2011 bei ihren Einsätzen in Afghanistan begleitet.