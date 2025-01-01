Children of the Sea
107 Min.Ab 6
Nach einem Streit beim Handball, der ihr den Platz in der Mannschaft kostet, verbringt Ruka ihre Sommerferien alleine und gelangweilt im Aquarium ihres Vaters, der als Meeresbiologe arbeitet. Dort trifft sie auf die wundersamen Brüder Umi und Sora, die von Seekühen aufgezogen wurden und für ihre besonderen Wasserfähigkeiten beobachtet werden. Fasziniert von ihrer geheimnisvollen Welt taucht sie ins Unbekannte ein und steht plötzlich im Mittelpunkt unerklärlicher Ereignisse ...
Genre:Anime
Produktion:CN, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Polyband Medien GmbH