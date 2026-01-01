Crystal Fairy - Hangover in Chile
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Crystal Fairy - Hangover in Chile
Jamie, ein neurotischer US-Hipster auf Selbstfindungstrip durch Chile, will unbedingt den legendären San-Pedro-Kaktus probieren – halluzinogen, spirituell, wild. Doch sein Plan gerät ins Wanken, als die chaotisch-freigeistige Crystal Fairy, spontan zur Reisegruppe stößt. Mit drei chilenischen Brüdern im Schlepptau beginnt ein irrwitziger Roadtrip voller Missverständnisse, magischer Momente und Kakteen-Philosophie. Zwischen Drogenrausch und Herzklopfen lernen sie, dass echte Verbindung nicht geplant werden kann – sie passiert einfach. Und manchmal ist der größte Trip das Leben selbst.
Genre:Comedy
Produktion:CL, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH