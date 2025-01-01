Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Leben ist eine Baustelle

112 Min.Ab 12
Jan Nebel ist auf seinem Weg zur Nachtschicht, als er zwei Männer davon abhält, einer jungen Frau nachzustellen. Kurzerhand verabreden sich Jan und die Frau, die sich als Vera vorstellt. Zwar verliert Jan am nächsten Tag seinen Job, doch zwischen den beiden entwickelt sich eine einzigartige, wilde Beziehung. Gemeinsam erkunden sie die feinsten Seiten Berlins und geben sich ihrer Liebe hin.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Beta Film GmbH