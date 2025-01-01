Das Traumhaus vom Fließband: Fertighäuser im Trend
Fertighäuser sind der Trend in Deutschlands Baubranche. Jedes fünfte neue Einfamilienhaus kommt inzwischen aus einer Fabrik. Der Vorteil: Das Traumhaus lässt sich im Baukastenprinzip planen, die schnelle Montage spart Zeit und Geld und man vermeidet Ärger mit Handwerkern. Doch halten die Anbieter auch, was sie versprechen? Focus TV hat zwei Paare begleitet, die sich ihren Traum vom Eigenheim im Turboschritt verwirklichen wollen: Stefanie und Michael Halmel aus Stuttgart haben sich einen Bauplatz auf der schwäbischen Alb gekauft und möchten dort innerhalb weniger Monate in ihre eigenen vier Wände einziehen. Dafür nutzen sie das Sonderangebot eines Herstellers aus der Umgebung. Aber ist im Sparpreis wirklich alles enthalten, und wo lauern eventuell Zusatzkosten? Auch Tatjana und Manuel Dressel aus dem oberfränkischen Ebersdorf haben sich für das „Abenteuer Fertighaus“ entschieden, und zwar für das „Ein-Tages-Haus“ eines anderen Anbieters. Aber ist nach 24 Stunden wirklich alles fertig, und geht der hohe Zeitdruck vielleicht zu Lasten der Qualität? Die Focus TV Reportage über Häuslebauer mit begrenztem Budget und großen Ambitionen auf ihrem – nicht immer leichten – Weg zu den besonders schnellen eigenen vier Wänden.