Das Wunder von New York
108 Min.Ab 12
Ausgerechnet sein Expartner Rene hat dem gerade aus dem Knast entlassenen Kriminellen Dennis die Frau ausgespannt. Kein Wunder, dass den Nebenbuhler sein schlechtes Gewissen wieder an die Seite seines Freundes treibt, mit dem zusammen er versuchen will, mit Christbäumen in New York City das große Geschäft zu machen. Für Dennis die Gelegenheit, nach vier Jahren Gefängnis ins Leben zurückzufinden, für Rene die Chance, vergangene Fehler wiedergutzumachen.
Genre:Familie, Feiertag, Comedy
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH