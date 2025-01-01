Der Club der Teufelinnen
99 Min.Ab 12
Der Club der Teufelinnen
Als eine gemeinsame Schulfreundin stirbt, treffen sich nach Jahren die resolute Brenda, das Filmsternchen Elise und die gutmütige Annie auf der Beerdigung wieder. Beim feucht-fröhlichen Leichenschmaus kommt das ungleiche Trio schließlich dahinter, dass es mit dem gleichen Schicksal gesegnet ist: Alle drei wurden wegen jüngerer Frauen von ihren Ehemännern verlassen. Kurzum gründen die drei den "Club der Teufelinnen", um sich an ihren Ex-Männern zu rächen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.