Der Galgenstrick
Henry Moon, ein charmanter Gauner mit mehr Glück als Verstand, steht kurz vor dem Galgen – bis ihn die eigensinnige Julia Tate rettet. Aber nicht aus Liebe: Sie braucht einen Ehemann, um ihr Land behalten zu dürfen. Moon sagt „Ja“ – in der Hoffnung auf ein bequemes Leben. Doch Julia hat andere Pläne: Schaufel in die Hand und ran an die Mine! Was folgt, ist ein wilder Ritt durch Missverständnisse, Dynamit, und eine Ehe, die mehr nach Duell als nach Zweisamkeit aussieht. Während Moon versucht, sich aus der Arbeit rauszulügen, tauchen alte Kumpanen auf, die glauben, er sei reich. Julia hingegen entdeckt, dass unter Moons Dreckschicht vielleicht doch ein Herz schlägt. Zwischen Goldrausch, Gesetzeshütern und Gefühlschaos wird klar: Manchmal ist der Galgenstrick der Anfang einer großen Liebe – oder zumindest einer sehr unterhaltsamen Katastrophe.