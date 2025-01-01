Der Gesang der Flusskrebse
121 Min.Ab 12
Der Gesang der Flusskrebse
Kya lebt zurückgezogen in den Sümpfen von North Carolina. Die junge Frau wächst ohne Familie fernab des städtischen Trubels auf. Als sie den jungen Chase kennenlernt, darf dieser hinter ihre schüchterne Fassade blicken. Doch das Glück der beiden hält nicht lange an, denn Chase kommt auf mysteriöse Weise ums Leben und Kya gerät unter Mordverdacht ...
Genre:Drama, Thriller, Mystery
Produktion:US, 2022
12
