Der Kaufhaus Cop
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
Der Kaufhaus Cop
Dick im Geschäft: Kevin James ist "Der Kaufhaus Cop" ... Paul Blart wollte eigentlich Polizist werden, jedoch verhindern Übergewicht und andere gesundheitliche Probleme seine Karriere. Nun arbeitet er beim Sicherheitsdienst eines Kaufhauses. Als eines Tages eine Gruppe von Weihnachtsmännern die kaufhauseigene Bank überfällt, hat Blart endlich die Chance, ein echter Held zu sein und - ganz nebenbei - das Herz seiner heimlichen Liebe Amy zu erobern.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN