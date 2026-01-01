Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See
Conan und seine Freunde haben das Glück, auf einem Schiff der japanischen Marine für einen Tag lang auf offener See mitfahren zu dürfen. So soll ihnen und weiteren Bürgern ein Einblick in die militärischen Fähigkeiten gegeben werden. Doch plötzlich taucht ein unbekanntes Objekt auf dem Radar auf, und auch einige der Crew-Mitglieder verhalten sich komisch. Dann wird auch noch eine Leiche im Filter des Pumpensystems gefunden ...
Genre:Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA