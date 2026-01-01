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Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos

Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos

108 Min.Ab 12
ProSieben MAXX108 Min.Ab 12
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Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos

Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos

Jirokichi Suzuki will auf einer Aktion in New York eines der berühmten Sonnenblumen-Gemälde von Vincent van Gogh ersteigern, denn er plant eine einzigartige Ausstellung zu Ehren des Malers. Suzukis Erzfeind Kaito Kid kündigt jedoch an, das erstandene Kunstwerk zu stehlen. Tatsächlich kommt es zu einer Explosion während des Transportflugs. Conan ist verwundert, da Kid nicht nur seit Neuestem Gemälde stiehlt, sondern scheinbar auch Menschenleben riskiert ...

Genre:
Anime, Action, Abenteuer, Krimi-Drama, Mystery
Produktion:
JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Crunchyroll SA