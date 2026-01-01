Die gesetzlosen Drei
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
Die gesetzlosen Drei
Im rauen Grenzland Utahs hofft der ehemalige Revolverheld Tom Horn auf ein friedliches Leben. Doch die Stille der Prärie trügt: Der brutale Deserteur Dajin und seine Bande verbreiten Angst und Schrecken, plündern Siedlungen und greifen sogar Indianerdörfer an. Als ein hilfloser Siedlertreck zwischen die Fronten gerät und die Bedrohung immer näher rückt, muss Horn erkennen, dass er seiner Vergangenheit nicht entkommen kann. Gemeinsam mit dem erfahrenen Indianeragenten Ben Stokes stellt er sich der Übermacht entgegen. Der Kampf um Fort Utah wird zum Entscheidungspunkt – ein Duell zwischen Gier und Gerechtigkeit, das über das Schicksal der Siedler und der gesamten Region entscheidet.
Genre:Western
Produktion:US, 1967
Altersfreigabe:
12
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