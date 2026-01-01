Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Känguru-Verschwörung

99 Min.Ab 6
SAT.199 Min.Ab 6
SAT.1
Die Känguru-Verschwörung

Um seine Herzdame Maria zu erobern, ist Marc-Uwe jedes Mittel recht. Deshalb lässt er sich auf einen fadenscheinigen Deal ein: Er soll Marias Mutter Lisbeth, die großer Fan von Verschwörungstheorien ist, zur Vernunft bringen. Gemeinsam mit seinem flauschigen Mitbewohner macht sich Marc-Uwe auf den Weg nach Bielefeld zu einem großen Querdenkerevent. Dabei erleben die beiden Freunde das ein oder andere Abenteuer.

Genre:
Komödie
Produktion:
DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SevenPictures Film GmbH