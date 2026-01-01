Die Känguru-Verschwörung
99 Min. Ab 6
Die Känguru-Verschwörung
Um seine Herzdame Maria zu erobern, ist Marc-Uwe jedes Mittel recht. Deshalb lässt er sich auf einen fadenscheinigen Deal ein: Er soll Marias Mutter Lisbeth, die großer Fan von Verschwörungstheorien ist, zur Vernunft bringen. Gemeinsam mit seinem flauschigen Mitbewohner macht sich Marc-Uwe auf den Weg nach Bielefeld zu einem großen Querdenkerevent. Dabei erleben die beiden Freunde das ein oder andere Abenteuer.
