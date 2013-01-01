Die Monster Uni
101 Min.Ab 0
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Die Monster Uni
Mit seiner Aufnahme an der Monster-Uni erfüllt sich Mike Glotzkowski einen lang ersehnten Kindheitstraum. Im Gegensatz zu seinem Kommilitonen Sulley ist der einäugige Zyklop im Erschrecken jedoch die reinste Niete. Als die beiden Monster eines Tages heftig aneinandergeraten, bringt ihr Streit jede Menge Ärger mit sich. In den legendären "Schreckspielen" müssen Mike und Sulley nun zusammenarbeiten, um nicht der Schule verwiesen zu werden.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Disney/Pixar. All Rights Reserved