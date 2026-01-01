Die Muppets erobern Manhattan
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Die Muppets erobern Manhattan
Mit ihrem selbst geschriebenen Musical "Manhattan Melodies" in der Tasche machen sich die Muppets auf nach New York, um dort am Broadway berühmt zu werden. Doch der Weg dorthin ist mühsam und immer wieder von Misserfolgen geprägt. Als die Freunde vor dem finanziellen Aus stehen, müssen sich Miss Piggy, Fozzie Bär, Gonzo und die anderen mit Gelegenheitsjobs durchs Leben schlagen. Schließlich schafft es Kermit doch noch, die "Muppet-Show" zu einem Mega-Erfolg zu führen.
Genre:Kinder, Comedy
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH