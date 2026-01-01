Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neue Sintflut - Städte unter Wasser

Valencia, 29.10.2024: Plötzlicher Starkregen verwandelt trockene Schluchten oberhalb der spanischen Mittelmeerküste in reißende Flüsse. Eine Mutter rettet sich mit ihrem Kind in ein Schlauchboot, ein Paar kämpft im Auto ums Überleben, Häuser stürzen ein, Dutzende Menschen sterben, ganze Viertel versinken im Chaos. Warum kamen Wetterwarnungen zu spät - und wieso macht der Klimawandel solche Fluten immer häufiger? Die Doku rekonstruiert den Tag und zeigt, was wir lernen müssen, um Leben zu retten.

Genre:
Spezial, Natur
Altersfreigabe:
12