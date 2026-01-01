Die Todesreiter
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
Die Todesreiter
Während des Bürgerkriegs zieht Ex-Pfarrer Josiah mit seinen drei Söhnen als gnadenlose Räuber durchs Land. Sie plündern, brandschatzen und hinterlassen Tod und Verwüstung. Als die Bande in Kansas ein ganzes Dorf auslöscht, wendet sich der jüngste Sohn David entsetzt ab. Er flieht nach Texas, um ein neues Leben zu beginnen – doch die Schatten der Vergangenheit lassen ihn nicht los. Zwischen Blut, Verrat und dem erbarmungslosen Gesetz beginnt ein gefährlicher Weg, auf dem David entscheiden muss: Wird er endgültig Frieden finden oder selbst zum Gejagten?
Produktion:US, 1969
Altersfreigabe:
18
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