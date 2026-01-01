Die Top 3 der erschreckendsten Kriminalfälle!
Ob Mord, Totschlag oder andere Kapitalverbrechen. Focus TV hat über die Jahre immer wieder spannende und mysteriöse Kriminalfälle begleitet. Über die Jahre haben die Redakteure geschlossene Akten wieder geöffnet, sind neuen Spuren nachgegangen und haben nie dagewesene Einblicke in die Psyche der Täter erhalten. Vom Serienkiller aus Russland über einen Mord aus Wahn bis hin zu einer vermeintlich falschen Verurteilung wegen Mordes - die Focus TV Reportage zeigt nochmals die spannendsten Fälle.
