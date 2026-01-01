Die Verfluchten der Pampas
Die Verfluchten der Pampas
In der endlosen Weite der argentinischen Pampa kämpfen Captain Martin und seine erschöpften Soldaten im abgelegenen Fort Toro täglich ums Überleben. Hart und erbarmungslos ist der Dienst, den sie leisten müssen: Die Männer sollen die umliegenden Siedler vor Banditen und Indianern schützen – eine nahezu aussichtslose Aufgabe angesichts der massiven Fahnenflucht, die ihre Reihen immer weiter ausdünnt. Weil die Soldaten seit Jahren keine Frauen mehr zu Gesicht bekommen haben, verfallen viele dem verführerischen Angebot des Banditen Padrón, der jedem Deserteur eine Frau verspricht. Um den Zerfall seines Forts aufzuhalten, fasst Captain Martin einen waghalsigen Plan: Er will eine Gruppe Frauen – darunter auch einige mit zweifelhaftem Ruf – durch die gefährlichen Ebenen der Pampa zu seinem Außenposten bringen. Der lange Treck durch das Banditenland wird zum Kampf ums Überleben, denn Padrón und seine Verbündeten lauern bereits auf ihre Chance, die Frauen in die Hände zu bekommen und Martins Männer endgültig zu schwächen. Die Mission verwandelt sich in einen erbarmungslosen Wettlauf gegen Verrat, Gewalt und die grenzenlose Wildnis.