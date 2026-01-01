Die verschollene U-Bahn von Hamburg | Ich war auf Deutschlands krassester Baustelle
Die verschollene U-Bahn von Hamburg | Ich war auf Deutschlands krassester Baustelle
Sensation beim Bau der neuen Hamburger U-Bahn U4. Beim Besuch im Hamburger Untergrund entdecken wir einen längst vergessenen U-Bahn Zug. Zeppelin Rental ON THE JOB U-Bahn Bau. ► Alle ON THE JOB Folgen | https://www.youtube.com/playlist?list=PLHY-safUrm874sIZpjQ126YgXog_AZIMs ► Zeppelin Rental YouTube Channel | https://www.youtube.com/user/ZeppelinRental ► Zeppelin Rental | https://www.zeppelin-rental.de ► Live von der Baustelle? | https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► Website von BeMo | https://www.bemo.net Folgt uns auch auf: ► https://www.instagram.com/bauforum24 ► https://www.tiktok.com/@bauforum24 ► https://www.bauforum24.biz ► https://discord.gg/WuEJqTryXe ► https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► Job oder Ausbildung bei BF24? Bewirb' Dich: jobs@bauforum24.biz ► Kontakt, Werbung, Kooperationen: redaktion@bauforum24.biz KAPITEL 00:00 Hamburg U4 Baustelle 00:31 So funktioniert U-Bahn Bau 06:50 U-Bahn Tunnel von oben 13:06 U-Bahn Bauabschnitt 1 19:44 Elektro Baumaschinen beim U-Bahn Bau 22:36 U-Bahn Bauabschnitt 2 38:54 Die verschollene U-Bahn #HAMBURG #UBAHN #BAUSTELLE