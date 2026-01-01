Die wahren Helden der Nacht: Notfallsanitäter im Einsatz
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Die wahren Helden der Nacht: Notfallsanitäter im Einsatz
Die Doku begleitet Notfallsanitäter während ihrer anspruchsvollen Nachtschicht in Dresden, wo sie mit Gewalt, medizinischen Notfällen und schwierigen Patienten umgehen müssen. Notfallsanitäter Colin und sein Teamkollege Ronny arbeiten seit Jahren zusammen und können sich zu 100% aufeinander verlassen. Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt zu, weshalb die Sicherheit des Teams oberste Priorität hat. Bei einem Einsatz müssen sie vorsichtig agieren, um den Patienten sicher aus einer gewalttätigen Umgebung zu retten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12