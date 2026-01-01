Die Welt am Abgrund - Der Kalte Krieg 1955-1965
Es war die gefährlichste Zeit des Kalten Krieges: In den 50er- und 60er-Jahren verschärfte sich das Wettrüsten zwischen Ost und West. Der Kampf um die militärische und politische Vorherrschaft auf der Erde reichte sogar bis ins Weltall. Zwischen der Sowjetunion und der USA entfachte der Wettlauf um den ersten bemannten Raumflug. Und auch die atomare Bedrohung erreichte eine neue Dimension. Auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise befand sich die Welt am Rande des Dritten Weltkrieges.
