133 Min.Ab 12
Die Zeit des Umbruchs: 1900 - 1914 | XXL-Doku

Diese TV-Dokumentationsreihe basiert auf dem Roman “Der taumelnde Kontinent” von Philipp Blom und erzählt die Geschichte der Zeit zwischen 1900 und 1914 als eine Zeit phänomenaler Energie und rasanter Veränderungen. Eine soziale, kreative und wissenschaftliche Explosion, die das Leben im Westen bis zum heutigen Tag bestimmt. In der gesamten Reihe wird insbesondere untersucht, welche Ähnlichkeiten, Parallelen und Unterschiede es zwischen damals und heute gibt.

