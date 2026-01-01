Disaster City - Trainieren für die Katastrophe
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Disaster City - Trainieren für die Katastrophe
Es ist eine Geisterstadt aus Schutt, Wracks und Ruinen und so groß wie dreißig Fußballfelder: GDisaster CityG ist das weltgrößte Trainingscamp für Rettungshelfer. 70.000 Spezialisten aus aller Welt trainieren hier jedes Jahr für den Ernstfall. Die Reportage zeigt, wie das erste internationale Training für Rettungshelfer ablief, welche Techniken und Kniffe nötig sind, um Menschen aus Schutthaufen zu retten und wie schwer es ist, in solchen Situationen die Nerven zu behalten.
Genre:Spezial, Dokumentation, Umwelt
Altersfreigabe:
6