Dragon Fighter
Heutzutage sind Drachen nur noch Mythos und Legende. Allein der Genforscher Dr. Ian Drackovitch (Robert Zachar) glaubt an die Existenz der Fabelwesen. In einem Labor tief unter der Erde von Kalifornien versucht er mit seinem Team aus den Überresten eines bisher unbekannten Flugsauriers klonfähige DNA zu extrahieren. Es gelingt, aber die Drachen sind nicht zu beherrschen und sie kennen nur ein Ziel: zerstören.
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH