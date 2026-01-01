Duell im Morgengrauen
Duell im Morgengrauen
Wyoming, Anfang des 20. Jahrhunderts: Großrancher Lee Hackett herrscht mit harter Hand über Land, Vieh – und seine beiden Söhne. Der hitzköpfige Ed ist ein schneller Schütze, aber unberechenbar. Sein jüngerer Bruder Davy hingegen ist sensibel, gerecht und zunehmend entfremdet vom brutalen Kodex seines Vaters. Als Ed aus Eifersucht einen jungen Indianer tötet, beginnt ein gefährlicher Abstieg in Gewalt und Schuld. Lee versucht, seinen Sohn zu schützen, doch die Wahrheit lässt sich nicht ewig verbergen. Während sich die Spannungen zwischen Vater und Söhnen zuspitzen, droht die Familie an Stolz, Rassismus und ungesühnten Verbrechen zu zerbrechen. Im dramatischen Höhepunkt steht Lee vor einer unmöglichen Entscheidung: Soll er Gerechtigkeit walten lassen – oder Blut über Recht stellen?