Ein Semester zum Verlieben
91 Min.Ab 0
Die einzige Tochter des Weihnachtsmanns möchte die „echte Welt“ kennenlernen, bevor sie den Sohn von Jack Frost heiraten und das Familiengeschäft übernehmen muss. Cassie Claus macht sich zusammen mit ihrem treuen Elf auf den Weg zum College, während sie versucht, ihre magischen Kräfte und ihren berühmten Vater geheim zu halten. Dort angekommen freundet sich Cassie mit zwei Jungen an: Sam, der süß und unbeholfen ist, und J. R., der gutaussehend und reich ist. Als ihre bevorstehende arrangierte Hochzeit näher rückt, kämpft Cassie mit ihren Gefühlen für Sam und ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Vater und Weihnachten selbst.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
Produktion:US, 2019
