Ein Weihnachtsengel auf Probe
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Ein Weihnachtsengel auf Probe
Die Country-Sängerin Ruby hat großes Pech. Nicht nur, dass sie ihr Lover betrügt, sie hat auch noch einen tödlichen Autounfall. Und als wäre das noch nicht genug, wird ihr auch noch der Eintritt in den Himmel verwährt. Nur wenn sie es schafft, die zerstrittene Familie Bartilson, bis Weihnachten, wieder zu versöhnen, bekommt sie ihre Flügel! Als Kindermädchen kommt sie zurück auf die Erde und geht ihre Aufgabe an. Doch die Zeit bis Weihnachten verfliegt, wie im Fluge! Ein Engel mit liebevoller Mission ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH