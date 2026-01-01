Erdbeer Rhabarber Schnecken
24 Min.Ab 0
24 Min.Ab 0
Erdbeer Rhabarber Schnecken
Zutaten für das Rezept: Hefeteig 1 Würfel Hefe 80 g Zucker 2 EL Wasser 500 g Mehl 1 Ei 1 TL Vanilleextrakt 1 TL Salz 250 g Milch 120 g Butter (weich) Erdbeer-Rhabarberpudding 400 g Rhabarber (geschält) 200 g Erdbeeren 50 g Zucker 1 TL Vanilleextrakt 1 TL Zitrone (Saft) 45 g Stärke Quarkcreme 250 g Quark 1 Ei 30 g Stärke 40 g Puderzucker 1 Prise Zitrone (Abrieb) Erdbeerguss und Topping 50 g Erdbeeren 150 g Puderzucker 0,25 TL Zitrone (Saft) 1 TL Vanilleextrakt 30 g Frischkäse 100 g Erdbeeren Werbung / Unterstützt durch Produktplatzierung
Genre:Backen, Kochen
Altersfreigabe:
0
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