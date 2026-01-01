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134 Min.Ab 6
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Mit den Oscar-nominierten Hauptdarstellern Denzel Washington und Viola Davis: Der afroamerikanische Ex-Baseballspieler Troy Maxson tut sich seit seiner misslungenen Karriere schwer daran, gegen seine Selbstenttäuschung anzukämpfen. Als Müllmann gibt er in den 1950er Jahren in Pittsburgh sein Bestes, um seiner Ehefrau Rose und seinem Sohn Cory ein gutes Leben zu ermöglichen. Doch als auch dieser eine sportliche Laufbahn ansteuern will, schäumen die Emotionen über ...

Genre:
Drama
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.