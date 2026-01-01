Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Fluchtgefahr! Fahndung auf der Autobahn
Vollsperrung der A6 Nürnberg -Prag. Kurz vor der Grenze hat die Bayerische Grenzpolizei die Autobahn dicht gemacht - Großkontrolle mit 50 Polizisten. 200 Kilometer nordöstlich bekämpfen die Bundespolizisten Peggy Rüther und Sven Schrapps die grenzüberschreitende Kriminalität. Sie stoppen ein Fahrzeug aus Albanien. Die Brandenburger Polizisten Peter Eschrich und Carsten Wulfert haben Verkehrsrowdys im Visier. Mit Ihrem Videomesswagen überführen sie Raser und Abstandsünder.
Genre:Dokumentation, Variety
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tel. Film u. Fernsehp. e.K.