Flug zum Nordpol (-60 Grad!) | Ice Pilots
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Flug zum Nordpol (-60 Grad!) | Ice Pilots
Manager Duane und Mechaniker Adam haben eine Mission im äußersten Norden Kanadas zu erfüllen. Mit der Electra fliegen sie dazu gemeinsam ins mehrere Tausend Kilometer entfernte Alert. Wird die betagte Maschine die Reise bis zur nördlichsten Siedlung der Erde unbeschadet überstehen? Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.
Genre:Reality, Luftfahrt
Altersfreigabe:
12